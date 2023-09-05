Омск, 5 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Ученики новой школы в поселке Черлак одноименного района Омской области приступили к занятиям. Об этом доложили руководителю региона Виталию Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области Поселок Черлак в Омской области

Здание школы было готово к 1 сентября, но формальности с регистрацией затянули открытие образовательного учреждения. Глава региона Виталий Хоценко объявил министру строительства Александру Рашко выговор за эту задержку. В свою очередь, ведомство взяло на себя обязательства открыть социально значимый объект 7 сентября. 5 сентября, всего на день позже остальных общеобразовательных учреждений, в новой школе приступили к занятиям. Так, ученики этой школы смогут дважды отметить начало учебного года.

И. о. главы Черлакского района Алексей Меркушов доложил руководителю Омской области Виталию Хоценко, что школу открыли, и занятия начались. «Сегодня новая школа в Черлаке начала полноценно работать. Ребята сели за парты и приступили к занятиям. Все проблемы удалось решить даже раньше, чем обещал министр строительства родителям 1 сентября. Можем же, когда хотим!», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

В новом здании школы располагаются 11 кабинетов начальной школы, спортивный зал с необходимым оборудованием для занятий, библиотека с читальным залом, актовый зал, столовая на 130 посадочных мест. На территории оборудованы площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом, легкой атлетикой.

Кроме того, в школе есть условия доступности образовательной среды для маломобильных людей.