Москва, 5 сентября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Пока нет чёткого понимания, когда начнутся поставки 1 млн тонн зерна в Африку в рамках инициативы, озвученной президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, сообщил 5 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Нет, этого понимания нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что на практике уже начали реализовать инициативу о безвозмездных поставках российского зерна беднейшим странам Африки, о которой Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Путин в Сочи сообщил о выходе на завершающую стадию переговоров по поставкам 1 млн тонн зерна в шесть африканских стран через Турцию при содействии Катара. Он также выразил надежду, что в Катаре поддержат эту инициативу.

Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом удалось достичь до договорённости о поставках зерна в бедные страны. Он отметил, что Турция готова перед этим перерабатывать зерно в муку.