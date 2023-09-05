Москва, 5 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Ничего уникального или каких-то сверхфункций у британских танков Challenger 2 нет, а потому российским войскам удалось уничтожить такую машину, поставленную киевским военным. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

Ранее стало известно, что вооруженные силы России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Киеву Великобританией. До этого сообщалось, что Challenger 2 стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу украинских властей, должна была дойти до Крыма, но потерпела поражение уже на первой линии российской обороны.

Полковник Тимошенко отметил важность появления таких хороших новостей, но, по его мнению, такой исход для британской техники в боях на Украине был довольно очевиден.

«Любой танк может быть подбит и уничтожен, и ничего удивительного, что этот британский танк удалось ликвидировать. Он не имеет особых сверхспособностей и уникальной защиты», — поделился Тимошенко.

Он рассказал, что Challenger 2 создавались в первую очередь для продажи на Ближний Восток, но идея не оправдалась, танки не покупают. При этом таких машин сделали немного, но половина из них не отремонтированы и непригодны к использованию. Кроме того, у этих британских танков есть ряд существенных минусов.

«Он очень тяжёлый, значительно тяжелее «Леопардов» и «Абрамсов». Броня в целом, казалось бы, неплохая, особенно лобовая. А боковая — ну, всё поражается. Минус ещё, что пушка нарезная, а не гладкоствольная. Он не приспособлен для стрельбы подкалиберными снарядами», — отметил Тимошенко.

По словам эксперта, нарезной ствол ограничивает количество заряжаемых боеприпасов. Кроме того, как рассказал Тимошенко, британские «Челленджеры» создавались по типу другого тяжёлого вооружения НАТО, однако сегодня такая техника выглядит уже довольно устаревшей, особенно учитывая условия, в которых её применяют. Также полковник подчеркнул, что у российских войск есть хорошая техника и боевые снаряды нового поколения, которые способны поразить разную броню, независимо от её толщины.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские военные скоро разгромят недавно введенную Украиной в бой и подготовленную НАТО 82-ю ОДШБр ВСУ. По информации издания Politico, это подразделение ВСУ имеет на вооружении 90 американских машин БТР Stryker, 40 немецких БТР Marder, 24 БМП M113 американского производства и 14 британских танков Challenger.

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Ранее член Общественной палаты России, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что ВСУ не стали задействовать британские танки Challenger 2 сразу на линии фронта в Запорожской области, поскольку понимали, что эту технику ждёт плачевная судьба немецких танков Leopard. По его словам, украинская пропаганда преподносит эту технику как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах ВСУ.

В конце июля газета Times сообщила, что Британия утилизировала не менее 43 танков Challenger 2 вместо того, чтобы передать их на вооружение украинской армии. Британское министерство обороны приняло такое решение в связи с тем, что указанные единицы техники «не подлежали ремонту».

В начале июля портал InfoBRICS написал о том, что Британия выдвинула Киеву ряд требований, касающихся танков Challenger 2. Лондон хочет, чтобы украинская сторона предоставила гарантии того, что пересланные бронемашины не будут уничтожены или не окажутся в руках российских военных.