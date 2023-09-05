Москва, 5 сентября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Задержана подозреваемая в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского, сообщили в СК РФ.

Следователи ЛНР при взаимодействии с УФСБ по республике расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

«Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона. Мужчина и его сын получили множественные травмы, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью угрозы нет», — говорится в сообщении.

Злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что на главу таможни ЛНР украинскими агентами совершено покушение. По уточнённым данным, Афанасьевский экс-председатель ныне ликвидированного Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики. Согласно источникам украинских СМИ, он якобы тяжело пострадал. Как передавал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, серьёзных травм Афанасьевский не получил. Вместе с ним был госпитализирован его сын.