Москва, 5 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны значительно превысил прошлогодний, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 5 сентября.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

Он отметил, что 1 сентября начали работу 38 высших и 33 довузовских учебных заведения оборонного ведомства, впервые начались занятия в Военно-инженерной академии в Нахабино, Донецком высшем общевойсковом командном училище и Иркутском суворовском военном училище.

«Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тыс. человек, воспитанников — почти 17 тыс. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний», — заявил глава Минобороны.

По словам Шойгу, программы обучения скорректировали с учётом полученного во время специальной военной операции опыта. Особое внимание уделили практической подготовке, организации и обеспечению боевых действий, а также применению вооружения и техники.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба ВС России с началом нового учебного года и отметил, что около 80% обучающихся — ветераны боевых действий и около 40% — участники СВО, опыт которых позволяет актуализировать учебные программы и воспитывать ответственных за судьбу России граждан. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что военный опыт России будет полезен и зарубежным партнёрам.