Москва, 5 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Кремле не знают, принял ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложение президента России Владимира Путина приехать на отдых в Сочи. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Вы знаете, мне не известно о том, что он принял такое приглашение. Но, безусловно, и Путин всегда приглашает Эрдогана в нашу страну, и Эрдоган всегда приглашает Путина в Турцию», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

От отметил, что такие приглашения лидеров стран показывают, насколько тесны и дружественны отношения между ними.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Эрдоган прибыл в Россию для проведения переговоров с президентов России. В ходе неё лидеры двух стран в том числе обсудили возможность возобновления черноморской зерновой инициативы.

Встреча президентов с краткого неформального приветствия. Во время него турецкий лидер заявил, что Сочи — очень красивый город. Путин пригласил коллегу из Турции приезжать в город не только по делам, но и на отдых.