Москва, 5 сентября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В этом году в войска поступят четыре стратегических ракетоносца Ту-160М и шесть самолётов Ил-76МД-90А, заявил 5 сентября на совещании с руководящим составом Вооружённых сил России министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на совещании намерен обсудить реализацию Объединённой авиастроительной корпорацией плана поставок в российские войска тяжёлых военно-транспортных самолётов и модернизированных стратегических ракетоносцев.

«В текущем году в Вооружённые силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М. На совещании наметим меры по безусловному выполнения плана поставок 2023 года», — заявил Шойгу.

Ил-76МД-90А — это глубоко модернизированная версия транспортного самолёта Ил-76. У нового самолёта большая дальность полёта, меньший расход топлива, более широкий диапазон техники, которую он может транспортировать. Первый Ил-76МД-90А поступил в Минобороны в 2015 году.

Ту-160 — межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Ту-160М предусматривает установку нового радиоэлектронного оборудования и вооружения. Первый полёт этой версии состоялся 2 февраля 2020 года.

30 декабря 2022 года ОАК сообщила, что передала два Ту-160М на лётно-испытательную станцию. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что планируется нарастить производство Ту-160М.