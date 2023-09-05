Москва, 5 сентября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 сентября прокомментировал сообщения западных СМИ о готовящейся встрече лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. По словам представителя Кремля, её возможные даты согласовываются на разных уровнях.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

«В целом реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов между Россией и Китаем по линии разных ведомств и на разных уровнях, в том числе предусмотрены и контакты на высшем уровне. По мере того как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 1 сентября анонсировал встречу с Си Цзиньпином. Российский лидер заявил, что они с китайским лидером считают друг друга друзьями, потому что делают многое для развития двусторонних отношений. В ходе встречи предполагается обсудить в том числе развитие гуманитарных контактов, отметил президент. Возможным местом встречи мог бы стать саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, но, по данным агентства Reuters, Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20. Путин ещё не принял решения по формату участия в саммите.