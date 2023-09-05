Москва, 5 сентября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Европейский истеблишмент в настоящее время ориентируется на президента США Джозефа Байдена, которого Брюссель воспринимает как более прозрачную и понятную фигуру. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 сентября заявил заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее издание Politico сообщило, что чиновники и дипломаты Европейского союза напуганы возможным возвращением Трампа в Белый дом.

Как пояснил Белов, в сложившейся ситуации Байден и его команда (госсекретарь Энтони Блинкен и другие) рассматриваются Брюсселем как партнёры с более прогнозируемым поведением. И власти Европейского союза вполне довольны отношениями, которые сложились у них с Вашингтоном.

Во-вторых, сказывается так называемый пост-трамповский синдром. Как напомнил Белов, когда Трамп пришёл к власти в прошлый раз, он серьёзно обострил отношения с европейскими партнёрами, которые не хотели бы повторения этого сценария.

В-третьих, Трамп — слишком непредсказуемый политик, в то время как сейчас Брюссель не ждёт каких-то сюрпризов с точки зрения военно-политического, экономически-технического, а также гуманитарного сотрудничества с США.

«Трамп неудобен для Европы ещё и потому, что он заявляет о готовности «в 24 часа» решить конфликт вокруг Украины», — пояснил Белов.

Кроме того, не исключено, что Трамп проявит в отношениях с Европой куда большую твёрдость и требовательность, нежели действующий глава Белого дома. Так, например, полагает политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

«Возможный приход Трампа к власти беспокоит европейских союзников США по нескольким причинам, — рассказал он корреспонденту ИА Регнум. — Во-первых, Трамп будет более жёстко требовать от них увеличения расходов на обеспечение европейской безопасности. Не исключено, что он попробует переложить на них большую часть расходов внутри НАТО».

Во-вторых, как пояснил Войтоловский, Трамп будет крайне твёрд в переговорах по торговле. Например, с точки зрения урегулирования вопросов о стандартах, о тарифах, об отдельных группах товаров, по которым ЕС имеет более конкурентные позиции по сравнению с американскими производителями.

В-третьих, Трамп будет занимать очень жёсткую позицию относительно торгово-экономических связей Китая и Европейского союза.

«Байден тоже стремится разорвать систему торгово-экономических связей между ЕС и КНР, — заметил Войтоловский. — Торговля между Китаем и ЕС превышает один триллион долларов. И наиболее важные торговые партнёры Китая — это Германия, Нидерланды, страны Южной Европы. Трамп здесь окажет очень сильно давление на европейских союзников. Особенно в части высокотехнологичной продукции и получения Китаем доступа к европейским технологиям».

Кроме того, эксперт считает, что Трамп будет в ещё меньшей степени прислушиваться к мнению европейцев по вопросам безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп пообещал потребовать от Европы возмещения расходов США на восстановление запасов вооружения, поставленного на Украину. Бывший президент США заявил, что его страна потратила на поддержку Украины почти 200 млрд долларов, а Европа — лишь малую часть от этой суммы.

Кроме того, Трамп считает, что страны Европы должны выделить киевскому режиму ещё 100 млрд долларов, чтобы объём их помощи Украине сравнялся с американским вкладом.

Также экс-глава Белого дома призвал Конгресс США отказаться от выдачи санкций на любые дополнительные платежи Украине из «опустошённого» бюджета Соединённых Штатов.