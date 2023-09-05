Сочи, Краснодарский край, 5 сентября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Работы на большинстве инвестпроектов в Сочи идут в запланированном темпе. К такому выводу пришел вице-губернатор Краснодарского края региона Александр Руппель, посетив с рабочей поездкой некоторые крупные инвестпроекты города-курорта.

(сс) Евгений Лодянов Сочи

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, делегация во главе с вице-губернатором осмотрела строящийся кампус для сотрудников курорта «Красная Поляна». Общежитие рассчитано на 320 мест, строительные работы выполнили на 85%. Кампус начнет работу к предстоящему зимнему сезону.

«Предоставление жилья служит эффективным механизмом для привлечения кадров в курортных территориях, — уверен Александр Руппель. — Кроме того, это позволит снизить нагрузку на автодороги, ведь сейчас часть сотрудников используют вахтовый метод».

Еще один объект — центр гастрономического туризма Redpeak, соглашение о строительстве которого подписали в рамках ПМЭФ-2022. Стоимость проекта составляет порядка 800 млн рублей. Сейчас готовность объекта составляет 50%, открыть его для посетителей планируют летом 2024 года. «В последние годы эногастрономическое направление туризма в крае набирает обороты, подобные объекты служат точками притяжения для туристов, — уверен вице-губернатор Кубани. — Важно, чтобы новый объект раскрывал гостям все достоинства нашей локальной кухни».

Делегация также посетила строящийся пятизвездочный отель на 850 номеров в поселке Красная Поляна. Инвестиции в проект составят около 6 млрд рублей. Открыть отель планируют в 2025 году. Руппель отметил, что развитие номерного фонда является приоритетным для Краснодарского края, где находится 15% коллективных средств размещения страны. По его словам, на лето большинство гостиниц забронированы еще с весны, спрос сейчас превышает предложение, особенно в сегментах высокого класса «звездности».

«В Краснодарском крае мы каждый год открываем порядка 2-3 тысяч новых номеров, — сообщил Александр Руппель. — Сейчас в регионе реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере на общую сумму 458 миллиардов рублей. Это позволит к 2030 году увечить номерной фонд на 33 тысячи номеров — создать более 20 тысяч новых рабочих мест».

Как рассказал временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, основная часть крупных инвестпроектов в сфере туризма Кубани приходится на Анапу, Геленджик Туапсинский, Темрюкский и Мостовский районы. «Наибольшее число реализуют в Сочи — 21 проект на общую сумму 302 миллиарда рублей. В результате номерной фонд города-курорта увеличится на 13,7 тысяч номеров. Будет создано более 11 тысяч новых рабочих мест. Реализация этих проектов имеет первостепенное значение для края», — подчеркнул он.