Москва, 5 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Российские военные поразили 34 командных пункта украинских войск за месяц, заявил 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Российские Вооружённые силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта ВСУ оперативно-тактического звена управления», — заявил глава Минобороны на селекторном совещании с руководством ведомства.

Помимо этого российские системы противовоздушной обороны ликвидировали более тысячи беспилотников ВСУ и другой техники.

«В результате грамотных действий наших боевых расчётов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет», — сообщил Шойгу.

Министр обороны поблагодарил военных за результативность, боевой настрой и нацеленность на победу.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о поражении российскими войсками двух командно-наблюдательных пунктов ВСУ под Артёмовском. Помимо этого военные также уничтожили узел связи украинских войск в окрестностях Донецка. За тот же период ВС России поразили живую силу и военную технику противника в 108 районах.