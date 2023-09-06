Москва, 6 сентября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Осенний этап лесовосстановления стартовал на землях лесного фонда России, пострадавших от пожаров, насекомых, болезней или рубок. Там, где невозможно обеспечить естественный рост лесных насаждений ценных древесных пород, проводят комбинированное лесовосстановление. А для сохранения лесных культур и предотвращения зарастания почвы сорняками и кустарниками проводится агротехнический уход за лесными культурами.

Министерство экономического развития Алтайского края В Алтайском крае сформирован и ежегодно пополняется запас посевного материала лесных культур

Лесовосстановление — очень трудоёмкий процесс. Помимо посадки лесных культур и проведения агротехнического ухода, он включает в себя заготовку семян лесных растений, выращивание посадочного материала, расчистку лесного участка и подготовку почвы под лесные культуры. Благодаря нацпроекту «Экология» бережно проходит и сам посев семян. С нескольких соток, а потом гектаров в питомниках и лесничествах в итоге рождаются огромные площади российских лесов.

К примеру, на территории Иркутской области, которая уже несколько лет лидирует в стране по темпам восстановления леса, действуют пять лесосеменных плантаций площадью 25 гектаров, а также 12 постоянных лесосеменных участков общей площадью 247 гектаров. На 1 сентября 2023 года запас лесных семян в регионе составляет 17,6 тонны, что почти в два раза превышает потребности региона.

Основные выращиваемые породы в лесных питомниках — сосна обыкновенная и лиственница сибирская. С целью дальнейшего лесовосстановления уже произведён посев 0,93 тонны семян лесных растений.

«Срок работ по лесовосстановлению сдвинулся из-за достаточно холодной погоды весной. Основной объём мероприятий по возобновлению лесов запланирован на осень. Тем не менее рассчитываем до конца года выйти на планируемые объёмы», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Всего до конца 2023 года в регионе лесовосстановительные работы запланированы на общей площади 176,4 тысячи гектаров, благодаря чему показатель лесовосстановления к площади вырубленных и погибших деревьев составит 126,9%.

В Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре (ЛССЦ) благодаря автоматизации производства выпускаются сеянцы с уровнем приживаемости 98%. А производственная мощность ЛССЦ составляет 7 млн сеянцев в год. Основная выращиваемая в регионе порода — сосна обыкновенная. В урожайные годы она может принести до 2 кг семян с 1 гектара засеянной площади.

«Обильное плодоношение у сосны обыкновенной бывает раз в пять лет. Сезон 2021–2022 годов был удачным — в лесничествах края тогда заготовили 195 тонн шишек, это своего рода рекорд», — пояснил директор Алтайского лесосеменного центра Виталий Бубенщиков.

На сегодняшний день запас посевного материала лесных культур составляет 3,1 тонны, что позволит полностью обеспечить Алтайский край семенами для проведения посевных работ в питомниках на 3–4 года.

В осенний сезон в лесах Красноярского края планируют высадить 3,7 млн сеянцев хвойных пород. Первыми к посадкам приступили специалисты Минусинского и Ермаковского лесничеств.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края Осенью в лесах Красноярского края высадят 3,7 млн сеянцев хвойных пород

«Специалисты ухаживают за сеянцами, пока они подрастают на открытых площадках в питомниках: проводят прополку, вносят удобрения в почву. Хороший уход за саженцами позволяет вырастить качественный посадочный материал, благодаря чему молодые деревья лучше приживаются в открытом грунте. Затем сеянцы в возврате 2–3 лет высадят в лесах края», — отметил директор Ермаковского лесничества Андрей Бжидских.

Сделать свой вклад в лесовосстановление может каждый. Для этого нужно принять участие в акции «Сохраним лес». Она проходит в поддержку нацпроекта «Экология». С этого года «Сохраним лес» расширил форматы проведения. Теперь волонтёры подходят к вопросам сохранения лесов комплексно: от высадки деревьев до уборки лесных территорий и последующего ухода за высаженными саженцами. Чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на сайт сохранимлес.рф, найти на карте свой регион, кликнуть по ближайшей точке, и на экране появится информация с датой, местом и временем высадки, весь инвентарь выдадут на месте.

По состоянию на 1 августа, работа по лесовосстановлению с начала 2023 года была проведена почти на 370 тыс. гектаров. Из них на воспроизводство леса пришлось свыше 10 тыс. гектаров, а работа по искусственному лесовосстановлению осуществлена на территории площадью почти 137 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Экология» оказывает системную поддержку лесной отрасли. Также продолжается обновление материально-технической базы: лесничества получают новые тракторы, плуги, сеялки, культиваторы и другое навесное оборудование.