Москва, 5 сентября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона о праздновании Дня Победы над Японией и окончании Второй мировой войны со стороны Токио были протесты. Но в Японии должны понимать, что речь идёт об истории и России, поэтому и учредили этот праздник. Об этом 5 сентября журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае речь о нашей истории, это должно быть очевидно для Японии», — указал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что мемориальных мероприятий в этот день не запланировали.

На вопрос о том, может ли стать праздник дополнительным выходным днём в России, пресс-секретарь главы государства отметил, что принятие таких решений не входит в прерогативу администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября. Теперь он называется не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Этот закон Госдума приняла 20 июня, на следующий день документ одобрил Совет Федерации.

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что принятый закон может якобы вызвать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии.

После разгрома немецко-фашистских войск в мае 1945 года война продолжилась на Дальнем Востоке. О решении правительства Японии о безоговорочной капитуляции объявили 15 августа, однако некоторые подразделения противника продолжали оказывать сопротивление до 3 сентября 1945 года. За 23 дня боев японцы потеряли 84 тысячи солдат и офицеров, 640 тысяч попали в плен.

3 сентября маршал Александр Василевский доложил Иосифу Сталину о завершении японской кампании. При этом подписание договора о капитуляции произошло днём ранее, 2 сентября, на борту линкора ВС США «Миссури» в Токийском заливе.

3 сентября 2023 года памятные мероприятия и акции в День окончания Второй мировой войны провели в разных городах страны. Участники всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» вручили россиянам символ дальневосточной Победы — муаровые ленты. Добровольцы рассказали об истории ленты и о том, какой вклад внесли советские воины в окончание Второй мировой войны своим участием в боях на Дальнем Востоке.