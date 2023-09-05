Москва, 5 сентября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил мнение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о работе российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Представитель Кремля заявил 5 сентября, что российская сторона с уважением относится к армянскому политику и ценит конструктивизм между ним и президентом России Владимиром Путиным, но с недовольством насчёт миссии в Карабахе не согласна.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия является неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. И из Армении уходить Россия не может. Давайте не забывать, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами России», — указал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что российская сторона продолжит последовательное важное участие в стабилизации обстановки в конфликтном регионе.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению Пашиняна, российские миротворцы, регулирующие ситуацию в Нагорном Карабахе, не выполняют возложенную на них миссию. Премьер считает, что безопасность мирных жителей региона не обеспечивается в полной мере. Помимо этого, он посчитал ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение мирного договора. После переговоров в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. Однако после встречи премьер заявил, что остался недоволен итогами переговоров.