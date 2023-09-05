Москва, 5 сентября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Российские корабли осуществляют защиту трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Чёрном море, которые пытаются атаковать из украинских портов в том числе с использованием беспилотников. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что украинские порты используются для постоянных атак беспилотников на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Глава государства уточнил, что в дальнейшем нужно договориться о том, чтобы больше подобных вещей не происходило.

В мае украинская армия атаковала тремя беспилотными катерами российский корабль «Иван Хурс», который в то время защищал в исключительной экономической зоне Турции «Турецкий поток» и «Голубой поток». Экипаж российского корабля успешно отразил атаку.