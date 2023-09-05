Москва, 5 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Никакой информации о том, готовится ли встреча президента России Владимира Путина с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, Кремль предоставить не может, сообщил 5 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Нет, не можем, у нас нечего сказать по этой теме», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, издание The New York Times опубликовало материал, авторы которого заявили о готовящемся визите Ким Чен Ына в Россию в этом месяце. Он, сообщила газета, отправится во Владивосток на бронепоезде.

По данным газеты, лидер Северной Кореи в России встретится с Путиным. Пхеньян и Москва будут обсуждать возможность поставок Северной Кореей в Россию оружия. Также будет обсуждаться военное сотрудничество двух стран, сообщило американское издание.

В конце июля в Северной Корее с визитом побывала российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. 27 июля глава Минобороны обсудил с северокорейским лидером вопросы глобальной и региональной безопасности.