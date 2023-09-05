Москва, 5 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Задача президента Украины Владимира Зеленского — втянуть страны НАТО в конфликт с Россией полноценно, а не опосредованно, как сейчас, поэтому украинский лидер делает провокационные заявления о попадании российских снарядов якобы на территорию государств Североатлантического альянса. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

(сс) Администрация президента Украины Владимир Зеленский

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что ложь Зеленского о взрыве российского беспилотника на территории Румынии может привести к Третьей Мировой войне. Он напомнил, что до этого украинский президент лгал о российских ракетах в Польше, а теперь подобные заявления делает о Румынии, которая также входит в НАТО. При этом румынские власти опровергли сообщения украинской стороны.

Политолог Светов отметил, что Киев действительно намеренно провоцирует подобными заявлениями НАТО.

«У Зеленского своя задача — ему нужно втянуть НАТО в конфликт непосредственно, а не как сейчас — опосредованно, через поставки вооружения, финансы и наёмников. Ему этого мало, он хочет, чтобы НАТО отправило свои войска и ввязалось в военный конфликт с Россией. Президент Украины пытается, чтобы они для него срывали яблоки с высокого дерева, но в альянсе думают о себе», — поделился Светов.

Он подчеркнул, что такого рода высказывания — это совершенно обдуманная и запланированная провокация украинских властей, нацеленная на жёсткую реакцию НАТО. Но в альянсе, уверен Светов, давно заняли чёткую позицию наблюдателей и скрытых участников, и менять такое положение в НАТО никто не намерен.

«Никто же из них не признаётся в ударах российских войск по центрам принятия решения, где погибли американские генералы, британские высокопоставленные офицеры, даже, говорят, австралийские — это всё замалчивают. Потому что на это очень остро реагирует общественность. В этом и есть разница — президенту Украины надо, чтобы они гибли, причём открыто — за Украину, а им, конечно, это не нужно», — отметил политолог.

При этом Светов не согласился с мнением французского политика Филиппо, что ложь украинского лидера о российских снарядах на территории европейских государств может привести к очередной мировой войне. По мнению политолога, такие высказывания нелогичны и лишь пугают людей.

«Это чушь! Его оценки несерьёзны. Имеет ли он понимание, какие действия приведут к началу мировой войны? Он ведёт себя безответственно, потому что пугает людей. Пятая статья устава НАТО предусматривает консультации и после них уже только принимается решение, что дальше делать. И не может быть такого, чтобы если российский беспилотник и залетел бы на территорию Румынии, то в ответ США решились нанести ракетный удар по России — это бред!» — раскритиковал Светов.

Он отметил, что между мировыми державами существует система взаимного предупреждения, которая сдерживает правительства от неверных принятий решений. Светов подчеркнул, что условия, при которых государство может воспринять действия противника как повод к началу войны, также оговорены, и на данный момент они не нарушены.

Ранее в министерстве обороны Румынии заявили, что удары России по объектам в дунайском порту Рени в Одесской области не создают каких-либо военных угроз для Бухареста.

Как сообщало ИА Регнум, в Румынии предположили, что украинская сторона нацелена спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО. Это может произойти из-за провокационных заявлений МИД Украины о якобы падении российских беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии.