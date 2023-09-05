Челябинск, 5 сентября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Случайный выстрел в ногу старшего лейтенанта полиции произошел из-за неосторожного обращения с оружием его напарника по контрольно-пропускному пункту «Затеречный». Мужчина чистил табельное оружие и произвёл случайный выстрел в сторону другого сотрудника полиции. Раненного офицера доставили в больницу с сильным кровотечением. Сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первого сентября около 17:00 лейтенант Виталий З., работающий в должности инспектора ДПС по Сосновскому району Челябинской области, произвел непреднамеренный выстрел из пистолета Макарова в голень ноги старшему лейтенанту Максиму Ш. Последнего увезли на скорой помощи с огнестрельным ранением правой голени», — рассказал собеседник.

По данному инциденту сейчас проводится проверка. Пострадавший до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей. Ранивший его полицейский временно отстранен от службы.

Ранее ИА Регнум писал, что в Москве сотрудник полиции, стоя в карауле у военного комиссариата, выстрелил в живот своему напарнику.