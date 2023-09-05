Москва, 5 сентября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «ТЕРМИКО» в рамках программы подготовки к зимнему отопительному сезону поставила более двух с половиной тысяч комплектов платиновых термопреобразователей. Устройства нужны для работы в составе приборов коммерческого учета тепла в качестве измерителей, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы «ТЕРМИКО» поставила более 2.5 тыс. комплектов платиновых термопреобразователей

«Резидент столичной ОЭЗ — компания «ТЕРМИКО» — поставил более 2,5 тысячи устройств для измерения показаний температуры. Они с точностью до 0,05 градуса измеряют разность температур в прямом и обратном потоке теплоносителя, что позволяет достичь высокой степени энергоэффективности теплового хозяйства города», — пояснил Овчинкий. «В первой половине 2023 года компания выпустила почти 14,8 тысячи комплектов термометров платиновых технических разностных, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил он.

Основа термопреобразователя — чувствительный измерительный элемент. Компания является единственной, кто производит такие устройства в стране. Измерители производятся по собственному уникальному техпроцессу из полностью отечественной платиновой проволоки.

Выручка «ТЕРМИКО» за первое полугодие 2023 года составила около 73,9 миллиона рублей. Использование льгот, получаемых благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва», позволит значительно увеличить эту сумму до конца года. Средства, сэкономленные благодаря льготам, будут направлены на развитие производства.

Около двух третей всех приборов коммерческого учета тепла, установленных в жилом фонде Москвы, имеют в своем составе комплектующие производства резидента ОЭЗ Москвы. Кроме того, компания заключила несколько договоров, по которым изделия направляются в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.