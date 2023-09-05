Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске подводят итоги международного форума «Север-ЮГ «Комфортная среда». Его участники обсудили, как должны выглядеть современные города в постоянно меняющихся условиях, а также выбрали лучшие практики для повышения комфортности проживания в населенных пунктах. Столица Югры принимает этот форум неслучайно — её считают одним из самых комфортных городов России.

Правительство ХМАО Микрорайон «Береговая зона» в Ханты-Мансийске

Серии экспертных дискуссий форума посвятили существующим и будущим направлениям использования Индекса качества городской среды. Этот показатель, отвечающий основным целям нацпроекта «Жилье и городская среда», формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования.

Индекс рассчитывается по сумме баллов от 0 до 10, полученных городскими пространствами (общегородское пространство, жильё, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговые инфраструктуры) по таким критериям, как безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, эффективность управления. Максимально возможное значение Индекса города может составить 360 баллов.

Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина подчеркнула что индекс качества городской среды — развивающийся показатель. «Все пять лет его существования мы получаем предложения по совершенствованию индекса», — добавила она.

В рамках форума в Ханты-Мансийске были представлены лучшие муниципальные и региональные практики по повышению качества городской среды.

«Это не просто демонстрация лучших практик. Это как раз таки подведение итогов той масштабной работы, которую провели в рамках благоустройства, создания комфортных условий, безопасной среды, работы с транспортной инфраструктурой и, конечно же, с водно-зеленым каркасом, озеленением. И для нас сегодня важно продемонстрировать этот опыт широкой публике», — отметила представитель проектной дирекции Минстроя России Кристина Шапотько.

Есть что показать и принимающей форум стороне. Столица Югры входит в десятку лидеров по рождаемости, по комфорту городской среды, по созданию условий для самореализации и развития талантов.

«В нашем регионе доступны все виды высокотехнологичной медицинской помощи, ежегодно на 10% растёт количество многодетных семей. Это говорит о том, что та среда, которая создана здесь, в Югре, делает людей счастливыми, а значит, они готовы созидать, творить, вкладываться в создание новых возможностей», — отметила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

На сегодняшний день в формировании Индекса качества городской среды участвуют 16 городов Югры. По итогам прошлого года все участники рейтинга показали рост, общие показатели выросли на 13%. Результат Ханты-Мансийска — 247 баллов.

Открывая работу площадки, на которой были представлены темы «Город без пробок», «Безопасная среда — доступная среда» и «ЖКХ и стройка», заместитель губернатора Югры Азат Ислаев подчеркнул, что вопросы повышения индекса — это вопросы улучшения жизни людей. «В тех муниципалитетах, где это является приоритетом руководства, городская среда развивается, — обозначил вектор заместитель губернатора. — Создание департамента пространственного развития и архитектуры Югры — одно из управленческих решений главы региона, в продолжение которого был разработан «Югорский стандарт» развития муниципального пространства. Это командная работа с привлечением инвесторов».

Так, в 2023 году в новом микрорайоне города Ханты-Мансийска «Береговая зона», расположенном на правом берегу Иртыша, завершены работы по благоустройству общественной территории в районе улицы Георгия Величко общей площадью 2336 кв. м

Общественное пространство украсили подвесными световыми качелями, светодиодными декоративными деревьями, светящимися кубами, искусственными самшитами и десятками туй.

Для любителей подвижного отдыха оборудована 736-метровая универсальная спортивная площадка с трибуной для игры в баскетбол, волейбол, теннис и мини-футбол. Также на территории обустроена 456-метровая спортивная площадка с 12 тренажерами под навесом и первая в городе мини-площадка для панна-футбола. Для большего удобства установлены велопарковка, камера видеонаблюдения и точка доступа в интернет

Правительство ХМАО Микрорайон «Береговая зона» в Ханты-Мансийске

«Отличное сочетание красоты и функциональности. Хочется всё как следует рассмотреть и сфотографироваться. Обязательно будем ходить всей семьей. Кстати, сын занимается ещё и в открывшемся в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» молодежном спортивно-досуговом центре. Спасибо за благоустройство», — поделилась горожанка Наталья Григорьева.

Учредитель группы компаний Лев Антонов обратил внимание, что Югра является вторым регионом России, где будет реализован проект «Умный теплый тротуар». «Технология позволяет минимизировать затраты на уборку территории в зимнее время, отказаться от противогололедных средств, не наносить вреда экосистеме городов, — сказал он. — Также это позволяет круглогодично использовать общественные пространства, детские площадки».

Участники форума также оценили эффективность реализуемых программ и проектов в сферах: «Зеленый город», «Зелени много не бывает», «Зеленая инфраструктура», «Поисково-информационные системы и картографические службы», «Экономика и социальная сфера», «Разнообразие функций городских пространств», «Эффективность управления».

Как сообщало ИА Регнум, с 2019 года благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в стране благоустроено более 60 тыс. объектов — в том числе десятки тысяч общественных пространств и дворовых территорий.

На 1 июля 2023 года, по сравнению с 2019 годом, качество городской среды улучшено на 15%. 603 города в России признаны благоприятными для проживания по итогам 2022 года. К 2030 году среднее значение Индекса благоустройства городской среды должно вырасти в 1,5 раза, а доля городов с благоприятной городской средой — до 80%.