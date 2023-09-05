Казань, 5 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В социальном приюте для детей и подростков «Асылташ» в Набережных Челнах жестоко избили ребёнка. Прокуратура провела проверку по факту ЧП. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Sledcom.ru Следственный комитет

Видео с издевательствами над мальчиком появилось в соцсетях. На кадрах видно, как один из старших ребят держит младшего, а другой бьёт его руками и ногами. Потом удары стал наносить ещё один мальчик. Остальные воспитанники не вмешивались и просто смотрели на происходящее.

После проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура взяла расследование на особый контроль.

Как заявили в региональном управлении СК, председатель Следственного комитета России поручил доложить о расследовании уголовного дела. Следователи установят причины и обстоятельства ЧП, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц учреждения.

Отмечается, что руководство приюта считает, что дети таким образом играли.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 17-летний воспитанник интерната в Зеленограде обратился в полицию с заявлением о домогательстве со стороны одной из воспитательниц. По его словам, 46-летняя сотрудница центра совершила в отношении него насильственные действия сексуального характера, когда он спал. Теперь её действия проверяет Следственный комитет.

В июне следователи начали проверку информации о воспитательнице, истязающей воспитанников одного из детских садов в Перми. Родители, обсуждая ситуацию между собой, выяснили, что педагог нецензурно выражалась при детях, обзывала их, била по лицу. Женщину якобы переводят из одной группы в другую, чтобы не увольнять.