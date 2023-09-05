Москва, 5 сентября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Деятельность консульского отдела посольства России в Дании приостановят, с 6 сентября прекратится приём заявлений и документов по всем консульским вопросам. Об этом 5 сентября сообщил консульский департамент МИД России в Telegram-канале.

«В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас идёт работа по сохранению возможности консульского обслуживания россиян. При этом консульский отдел посольства больше не сможет оказывать услуги в полном объёме.

Также с 6 сентября прекратится приём заявлений и документов по всем консульским вопросам, в том числе оформление паспортов и виз, совершение нотариальных действий и т.д.

«Выдача готовых документов (паспортов, виз, истребованных документов и справок) будет продолжена до 25 сентября 2023 года. Рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября МИД Дании объявил послу России в Копенгагене Владимиру Барбину, что число сотрудников российского посольства в стране необходимо сократить до уровня, который соответствует уровню датского посольства в Москве. В датском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что это нужно сделать не позднее 29 сентября, после чего в диппредставительстве должно остаться не более пяти дипломатов и 20 сотрудников.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия Копенгагена проявлением враждебности. Дипломат подчеркнула, что российская сторона сделает из этого необходимые выводы.