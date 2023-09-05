Донецк, 5 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли Кировский район Донецка. Четверо мирных жителей получили ранения. Об этом 5 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

(сс) Andrew Butko Алексей Кулемзин

«В результате обстрела Кировского района на улице Туполева получили ранения мужчины 1967 и 2001 года рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются», ― написал мэр в Telegram-канале.

Кроме того, повреждении получили два многоквартирных дома, автомобили. Также в школе №115 выбило стёкла.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Всего за период с 21:00 4 сентября до 9:00 5 сентября ВСУ открывали огонь по территории Донецка восемь раз. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 155 мм и шесть ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября несколько взрывов прогремели в Донецке на фоне обстрела со стороны ВСУ. В центр города прилетели как минимум семь снарядов. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Киевский и Ворошиловский районы Донецка украинская армия обстреляла снарядами калибра 155 мм в 14:15, 14:20, 14:35 и в 14:40 мск.

Один из снарядов, выпущенных украинскими военными по территории Ворошиловского района Донецка, попал прямо в жилой многоквартирный дом по проспекту Мира. В результате здание получило повреждения кровли, фасада, балконов, в окнах разбиты стёкла. Также нарушено остекление в других многоквартирных домах на проспекте Мира, улицах Ватутина и Университетской.

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На донецком направлении украинские военные совершили 29 обстрелов из артиллерии и РСЗО, на горловском — четыре обстрела, на ясиноватском — три, на светлодарском — один обстрел. Под огнём украинской артиллерии оказались Донецк, Ясиноватая, Ясиноватский район, Мироновский, Горловка и Макеевка.