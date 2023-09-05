Луганск, 5 сентября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Украинские войска безуспешно попытались обойти с флангов группировку Вооружённых сил России на краснолиманском направлении. Об этом 5 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«Украинские боевики силами двух штурмовых групп численностью до взвода в каждой одновременно под покровом ночи выдвинулись по направлению наших позиций с района населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества», — написал он.

Эксперт уточнил, что украинские войска хотели зайти во фланги российских войск, чтобы отсечь их передовые позиции от основных сил и захватить.

Марочко отметил, что, благодаря грамотному расположению штатных и комбинированных сигнальных средств, противник себя выдал, после чего по нему было нанесено огневое поражение.

«Группы были рассеяны, количество потерь украинских боевиков устанавливается», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потеряли до 100 военнослужащих. Также было уничтожено три автомобиля, САУ Krab польского производства, три пикапа и гаубица Д-30.

В Минобороны также сообщили, что боевые вертолёты Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Винтокрылые машины использовали для этого управляемые и неуправляемые ракеты.