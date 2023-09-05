Киев, 5 сентября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Владелец букмекерской конторы PariMatch подал в суд иск на президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Уточняется, что компания потребовала отменить санкции, введённые, по утверждению киевских властей, из-за её связей с Россией и Белоруссией. Как сообщило агентство РБК-Украина, иск подан от имени кипрской компании Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch.

Рассмотрение иска суд назначил на 5 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, с начала спецоперации президент Украины Зеленский усилил санкционное давление на Россию. Так, в начале апреля 33 гражданина России и 225 компаний внесли в санкционный список Украины. Согласно документу, опубликованному на сайте украинского лидера, ограничения введены сроком на десять лет. В течение этого времени активы попавших под ограничения компаний и лиц заблокируют. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют лицензии.

В марте 2023 года президент Украины подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор, включая несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании Parimatch, зарегистрированной на Кипре. Новые санкционные меры коснулись 287 юридических и 120 физических лиц. При этом большинство граждан, попавших под санкции, являются гражданами России, но в списке есть и граждане Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Санкции введены сроком на 50 лет.

PariMatch тогда сообщила, что операционную деятельность компании на Украине приостановили, а на счетах компании заблокировали 250 млн гривен (около $7 млн) клиентских средств.

18 марта украинский лидер ввёл персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, а также в отношении 299 физических и 141 юридического лица. Ещё один санкционный перечень опубликовали на сайте президента Украины 19 февраля.