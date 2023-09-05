Могоча, Забайкальский край, 5 сентября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Тепловоз и два гружёных вагона сошли с рельсов на станции Могоча в Забайкальском крае, сообщили 5 сентября в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кадр из Восточно — Сибирской транспортной прокуратуры

«По предварительным данным, утром 5 сентября 2023 года на станции Могоча Забайкальской железной дороги произошёл сход тепловоза и двух хоппер-вагонов, гружённых щебнем, без опрокидывания», — сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия идут восстановительные работы. Поезда по железной дороге двигаются без задержек.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности могочинского транспортного прокурора — для координации деятельности правоохранительных органов.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда, повредив габариты соседнего пути. В результате произошла задержка движения поездов.

В конце июня в Москве на станции Бирюлёво-Товарная сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда с цементом. На Павелецком направлении движение поездов пришлось приостановить.