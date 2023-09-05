Истра, Московская область, 5 сентября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Пожар, который вспыхнул в городе Истре в Московской области после падения обломков беспилотника, потушили, сообщила 5 сентября глава городского округа Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано», — сообщила Витушева.

Чиновник уточнила, что силы ПВО в 04:15 мск уничтожили над Истрой беспилотник самолётного типа, летевший в сторону Москвы. Упав, обломки беспилотника подожгли гараж площадью 50 кв. м в садоводческом товариществе «Высоковольтник».

В результате никто не пострадал. Следственно-оперативная группа провела работу на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Минобороны распространило информацию о пресечённой силами ПВО атаке украинского беспилотника самолётного типа. Дрон уничтожили над территорией Истры.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения обломков этого беспилотника получил повреждение бытовой объект. Также он уточнил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Калужской и Тверской областях.