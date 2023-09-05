Москва, 5 сентября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Аэропорты Москвы и Московской области перешли на работу в штатном режиме после ограничений, введённых после атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию России. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщили в Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

«С 07:30 мск… аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Росавиации отметили, что ранее в целях безопасности полётов гражданских воздушных судов были временно ограничены вылеты из аэропортов Внуково и Шереметьево. Всего на запасные аэропорты ушло пять самолётов.

Как передавало ИА Регнум, утром 5 сентября более 40 авиарейсов были задержаны, ещё три отменены в московских международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. По состоянию на 06:00 по московскому времени в аэропорту Внуково задержано 20 авиарейсов и три отменено, в Шереметьево — 19 рейсов, в Домодедово — 2 рейса.