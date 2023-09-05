Вашингтон, 5 сентября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Попытки дисквалифицировать экс-президента США Дональда Трампа из числа кандидатов на выборах главы государства по 14-й поправке к конституции назвал «трюком» по вмешательству в выборы сам политик 4 сентября в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Речь идёт о третьем разделе поправки, где сказано, что ни одно лицо не может занимать какую-либо должность в случае, если это лицо после принятия присяги потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов.

Экс американский лидер пояснил, что юристы не нашли никаких обоснований для применения 14-й поправки к предстоящим выборам в 2024 году.

«Как вмешательство в выборы — это всего лишь очередной трюк, используемый радикальными левыми коммунистами, марксистами и фашистами, чтобы снова украсть выборы», — написал Трамп в своей соцсети.

При этом в адрес своего оппонента, действующего президента США Джозефа Байдена, Трамп сказал, что он не сможет добиться честной победы в президентских выборах. По мнению Трампа, действующий глава Белого дома является самым некомпетентным и наиболее коррумпированным президентом в истории Штатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что почти три четверти (73%) американских избирателей считают, что действующий президент США Байден слишком стар для того, чтобы его переизбрали на второй срок. Экс-президента США Трампа, который моложе Байдена только на три года, слишком старым для второго президентского срока посчитали 47% опрошенных.