Пекин, 5 сентября, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Обеспечение прозрачности процесса транспортировки зерна является ключевым моментом, ведущим к возрождению зерновой сделки. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщило китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

По мнению младшего научного сотрудника центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, слова которого приводит издание, разрешение вопроса о контроле и исполнении механизма транспортировки зерна является ключом к возрождению инициативы.

Он подчеркнул, что успех зерновой сделки не в меньшей мере зависит от того, смогут ли западные страны «пойти на искренность» и обеспечить эффективный и справедливый надзор за реализацией соглашения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не готова идти на уступки ради возобновления зерновой сделки. Он уточнил, что считает текущую позицию Украины справедливой, несмотря на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пойти на уступки.