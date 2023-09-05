Красноярск, 5 сентября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела об убийстве двух несовершеннолетних девушек, совершённом в 2000 году, завершили следователи в Красноярском крае. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Убийство произошло в 2000 году в Кежемском районе Красноярского края. Останки двух 16-летних девушек были найдены в земле на глубине 2,5 метра. Об аресте обвиняемого по делу о двойном убийстве следователи заявили в конце марта текущего года. Мужчина, раньше проживавший в Кодинске, признался в убийстве девушек.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Красноярска. Он обвиняется в совершении убийства двух несовершеннолетних девушек в городе Кодинске в июне 2000 года», — сказано в сообщении.

Как установили следователи, девушки пришли к подозреваемому в гараж и потребовали денежный долг. Так как денег у мужчины не оказалось, он решился на убийство, а после совершения преступления скрылся. Найти причастных к исчезновению по горячим следам следствию не удалось, и преступление оставалось нераскрытым на протяжении более чем двух десятков лет. После повторного изучения материалов дела и планомерной кропотливой работы следователей, криминалистов и сотрудников правоохранительных органов личность подозреваемого была установлена, а он сам задержан.

В настоящий момент дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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