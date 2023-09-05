Донецк, 5 сентября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД РФ по ЛНР поразили огневую точку (ДОТ) украинских войск в районе поселка Спорное (ДНР), которую ВСУ активно использовали для обстрелов российских позиций, сообщил боец этого подразделения с позывным Альпинист.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Работали в районе поселка Спорное. Силами взвода снайперов была поражена долговременная огневая точка ВСУ, которая находилась в районе населенного пункта Спорное. С этой огневой точки регулярно велся обстрел наших позиций», — сказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Боец отметил, что снайперы применили не обычное стрелковое оружие, а противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» из-за сложности цели. Альпинист также заявил, что поражённый ДОТ противника не подлежит восстановлению.

Он добавил, что после удара украинские военные пытались извлечь из-под обломков какое-то имущество, которое вряд ли осталось целым.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля стало известно, что снайпер разведки российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Сайгон за два дня ликвидировал в зоне спецоперации 18 украинских военных. Боец главным образом ведёт стрельбу по военным ВСУ на опорных пунктах, которые удаётся поражать во время ротации войск украинской армии.

20 августа один из сотрудников холдинга «Высокоточные комплексы» рассказал, что в ходе одного из боев российский снайпер смог уничтожить 20 украинских военных и 2 бронемашины с расстояния 1,7 км, используя крупнокалиберную самозарядную винтовку ОСВ-96.

28 августа появилась информация, что за одну ночь два российских снайпера ликвидировали группу украинских военных из десяти человек, а также разведчика ВСУ.