Донецк, 5 сентября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Немецкие основные боевые танки Leopard, применяемые Вооружёнными силами Украины в зоне боевых действий, наиболее подвержены воздействию мин, рассказал 5 сентября в интервью РИА Новости Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Мы видели кадры, когда и «Леопарды», и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах… Мы видим, что «Леопард» прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — заявил офицер.

Он добавил, что у российских сапёров предостаточно мин для уничтожения как танков Leopard, так и американских боевых бронированных машин Bradley.

Как передавало ИА Регнум, ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин предположил, что истребители F-16, которые будут переданы Украине, повторят судьбу немецких танков Leopard. Он подчеркнул, что в случае неудачного использования американских истребителей украинскими пилотами военно-промышленный комплекс США понесёт серьёзные репутационные потери.