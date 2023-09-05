Бухарест, 5 сентября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Очередная ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом 4 сентября написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский снова пытается начать третью мировую войну! После «российских ракет в Польше» (это была ложь) Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии, стране НАТО!» — прокомментировал Филиппо.

При этом политик подчеркнул, что Румыния «решительно опровергла» слова украинского лидера и назвал президента Украины безответственным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Румынии предположили нацеленность украинской стороны спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, который может произойти из-за заявлений МИД Украины о якобы падении российских беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии.

В свою очередь, минобороны Румынии опровергло заявление украинского чиновника, уточнив, что российское оружие никогда не создавало «прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам» страны.