Наступивший 559-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о новой атаке беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских территорий, а также задержкой более 40 рейсов в аэропортах Москвы. Судя по данным онлайн-табло сервиса «Яндекс. Расписания», три авиарейса вовсе отменены 5 сентября в московских международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Беспилотник

Дрон самолетного типа был перехвачен в ночь на 5 сентября над Калужской областью. Утром дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожены над территорией Тверской области и в Истринском районе Московской области.

В последнем случае в результате падения обломков БПЛА получил повреждения бытовой объект. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дроны направлялись в российскую столицу для совершения нападения.

Помимо этого, ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области, частично повреждено административное здание.

Тем временем, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо своём Telegram-канале известил о том, что украинская артиллерия ударила по военнослужащим ВСУ, которые решили оставить позиции в Херсонской области из-за нехватки еды и боеприпасов. По его утверждению, офицеры ВСУ могут командовать своими солдатами «на удаленке» и легко отправлять подчиненных «на убой».

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