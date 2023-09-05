Авдеевка, ДНР, 5 сентября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых сил России при помощи FPV-дронов поразили вышку сотой связи ВСУ, а также несколько бронированных машин западного производства. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«FPV-дронами поражены бронетранспортёр американского производства Bradley, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП Marder… а также вышка сотой связи с ретрансляторами и камерами видеонаблюдения», — приводит ТАСС слова Минесашвили.

Он отметил, что артиллерийские расчёты также уничтожили пять пунктов временной дислокации Вооружённых сил Украины под Дзержинском и Авдеевкой Донецкой Народной Республики. В результате боевых действий противник потерял расчёт противотанкового ракетного комплекса и два гранатомётных расчёта.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 285 человек личного состава, а также пять боевых бронированных машин, САУ «Гвоздика», «Paladin» и две гаубицы M105.