Киев, 5 сентября, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Коррупция на Украине является одной из причин гибели украинских военнослужащих на передовой, заявила директор Центра противодействия коррупции в стране Дарья Каленюк в беседе с газетой The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По её словам, эффективность борьбы государства с указанным явлением влияет на то, будет ли у военных оружие или нет.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля появилась информация о том, что в военкоматах Одесской области наблюдается рост масштабов коррупции. Это происходит на фоне увеличения числа местных жителей, которые хотят уклониться от призыва через дачу взяток.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил военкомов всех украинских регионов. Он отметил, что 33 сотрудникам военкоматов в стране предъявили обвинения в коррупции.

Украинский психолог Олег Хомяк заявил, что коррупция настолько проникла во все сферы жизни на Украине, что без неё государство уже не способно существовать. 4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников объявил об уходе в отставку. При этом он рассказал, что день боевых действий стоит украинскому бюджету $100 млн.

Военный политолог Иван Коновалов оценил это заявление главы ведомства. Эксперт отметил, что, если бы вся указанная сумма реально направлялась бы на нужды фронта, то обмундирование ВСУ состояло бы из золота или драгоценных камней. Коновалов полагает, что Резников участвует в коррупционных «отмываниях» денег.