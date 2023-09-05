Москва, 5 сентября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов задержаны, ещё три отменены в московских международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом 5 сентября свидетельствуют данные онлайн-табло сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По состоянию на 06:00 мск в аэропорту Внуково задержано 20 авиарейсов и три отменено. В аэропорту Шереметьево задержано 19 авиарейсов, отмен нет, в аэропорту Домодедово задержано лишь два авиарейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский график вылетов и прибытий воздушных судов не менялся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в московских международных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержано 14 авиарейсов и три отменено. Кроме того, по состоянию на 03:50 мск, по поданным ресурса Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности в районах, где находятся аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, не наблюдалось ни одного воздушного судна.