Во Франции раскрыли причину раздражения США из-за Украины
Figaro: стремление Украины немедленно вступить в НАТО вызвало раздражение у США
Париж, 5 сентября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Желание украинского президента Владимира Зеленского поскорее сделать из Украины нового члена НАТО вызвало у США раздражение, написал обозреватель Рено Жирар в своей статье для французской газеты Figaro.
По его словам, на июльском саммите Североатлантического альянса украинский лидер оказывал огромное давление на американскую сторону по вопросу принятия Киева в этот военный блок. Жирар утверждает, что недовольство Вашингтона было связано именно с категоричностью президента Украины.
Обозреватель предположил, что причиной этого может являться вероятное желание США достичь мирного решения украинского конфликта.
Как сообщало ИА Регнум, 8 августа бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют действующего президента Украины из-за его неудач.
Эксперт считает, что наиболее вероятным вариантом в этом случае будет взрыв в штаб-квартире украинского лидера. По словам Джонсона, США попытаются выдать это возможное происшествие как прилёт российской ракеты.
23 августа Ларри Джонсон выразил мнение, что президент Украины будет свергнут или убит из-за отказа вести мирные переговоры с Россией. Джонсон добавил, что украинский лидер вряд ли передумает и начнёт договариваться с Москвой.