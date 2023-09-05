Париж, 5 сентября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Желание украинского президента Владимира Зеленского поскорее сделать из Украины нового члена НАТО вызвало у США раздражение, написал обозреватель Рено Жирар в своей статье для французской газеты Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, на июльском саммите Североатлантического альянса украинский лидер оказывал огромное давление на американскую сторону по вопросу принятия Киева в этот военный блок. Жирар утверждает, что недовольство Вашингтона было связано именно с категоричностью президента Украины.

Обозреватель предположил, что причиной этого может являться вероятное желание США достичь мирного решения украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют действующего президента Украины из-за его неудач.

Эксперт считает, что наиболее вероятным вариантом в этом случае будет взрыв в штаб-квартире украинского лидера. По словам Джонсона, США попытаются выдать это возможное происшествие как прилёт российской ракеты.

23 августа Ларри Джонсон выразил мнение, что президент Украины будет свергнут или убит из-за отказа вести мирные переговоры с Россией. Джонсон добавил, что украинский лидер вряд ли передумает и начнёт договариваться с Москвой.