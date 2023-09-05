Пекин, 5 сентября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика готова выступить в качестве посредника в отношении кризиса в Нигере, заявил китайский посол в стране Цзян Фэн, который 4 сентября встретился с назначенным мятежниками премьер-министром Али Махаманом Ламином Зейном.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Китайское правительство намерено оказывать добрые услуги, играть роль посредника, чтобы при полном уважении к странам региона найти политическое решение кризиса в Нигере», — заявил посол в эфире национального телевидения Нигера.

Цзян Фэн также добавил, что Китай всегда придерживается принципов невмешательства во внутренние дела других стран без весомых на то причин.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских военнослужащих. Он подчеркнул, что французские силы находятся на территории страны незаконно.