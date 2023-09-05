Москва, 5 сентября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) засекла и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Калужской областью и над Истринским районом Подмосковья, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По его словам, указанные дроны направлялись в российскую столицу для совершения нападения.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», — написал глава города.

Собянин уточнил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разрушений.

Собянин добавил, что на месте падений фрагментов дронов работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 5 сентября Минобороны России обнародовало информацию о том, что Украина пыталась провести атаку беспилотниками по объектам на территории РФ, однако дроны были сбиты. Один из них поразили в Калужской области, а другой в Истринском районе Подмосковья.

3 сентября украинский БПЛА атаковал здание управления ФСБ России по Курчатовскому району Курской области. В результате удара повреждений и пострадавших нет.

Кроме того, 4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что ВСУ совершили попытку ударить с помощью дрона по Клинцовской ТЭЦ. Беспилотник оказался подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).