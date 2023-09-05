Киев, 5 сентября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Скандал разгорелся в украинском городе Черновцы (Черновицкая область), где школьницы появились на улице в фартуках «советского образца». Об этом написал Telegram-канал «Мрия».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Школьницы

Девочки шли по центральному парку города, где их заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук. Наряд школьниц вызвал у неё негодование.

Ткачук подошла к детям, чтобы узнать номер школы, где они учатся. Чиновница также потребовала от девочек сменить фартуки на вышиванки.

Чиновницу поддержали прохожие, которые предложили ей обратиться в полицию, чтобы привлечь родителей школьниц к ответственности. Соучредительница объединения «Родители SOS» Алена Парфенова заявила, что это уже не первый подобный случай за последние годы на украинской территории.

Согласно законодательству Украины, в стране запрещена любая советская символика, а лица, «открыто выражающие коммунистические взгляды» или распространяющие советскую символику и коммунистическую литературу, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа с монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот. 6 августа на их место установили трезубец.

Кроме того, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук объявил, что украинские власти переименуют памятник в «Украину-мать».