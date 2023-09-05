США, 5 сентября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Заявление о том, что ему некуда идти, так как службы безопасности «разворошили» его дом, сделал президент США Джозеф Байден в разговоре с журналистами. Об этом свидетельствует опубликованная 4 сентября на сайте Белого дома сводка встречи политика с репортёрами.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Встреча с представителями СМИ состоялась после посещения американским лидером церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр. Байден объявил, что он в штате не задержится и пробудет всего один день, и тут же назвал причину такого короткого визита.

«Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности. Так что у меня нет места, куда бы я мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. Я здесь только на один день», — пояснил Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский лидер Байден в очередной раз забылся, теперь такой казус произошёл с ним на пресс-конференции после трёхсторонней встречи с лидерами Японии и Южной Кореи. Глава Белого дома не смог сразу назвать имя того, кому собирался предоставить слово.

Во время своего публичного выступления в Милуоки президент США исказил факты об обстоятельствах своего рождения, образовании отца, а также о якобы его влиянии на государственный долг страны, который, по словам Байдена, уменьшился за время его президентства.

На сегодняшний день Джозеф Байден является самым возрастным главой государства за всю историю США. Он неоднократно попадал в курьёзные ситуации, путая имена, даты, страны и другие факты. Каждый такой инцидент вызывает серьёзные споры в американском обществе относительно состояния здоровья главы государства.