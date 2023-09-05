Таллин, 5 сентября, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Власти Эстонии порекомендовали русскоговорящим гражданам не выезжать в Россию для получения обучения. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе полиции безопасности (КаПо).

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодёжь, проживающую за рубежом, которую рассматривает как будущих носителей и проводников идеи Русского мира у себя на родине», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что власти Эстонии планируют запретить гражданам России и Белоруссии голосовать на местных выборах. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, российская сторона будет добиваться от международных структур осуждения подобных планов и недопущения их претворения в жизнь.