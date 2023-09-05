Москва, 5 сентября, 2023, 03:54 — ИА Регнум. В московских международных аэропортах Внуково, Ше6реметьево и Домодедово задержано 14 авиарейсов и три отменено. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

По состоянию на 03:50 мск в аэропорту Внуково задержано десять авиарейсов, три отменено, в аэропорту Домодедово два рейса задержано и в аэропорту Шереметьево задержан вылет двух авиарейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский изменений в расписании нет, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Кроме того, по данным ресурса Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах, где находятся аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, на данный момент не наблюдается ни одного самолета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 4 сентября воздушные гавани Внуково, Домодедово и Шереметьево приостановили авиасообщение. Было задержано 23 авиарейса, отменено восемь.

В аэропорту Внуково 1 сентября временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали с 05:37 мск. В 06:57 были разрешены вылеты, а в 07:28 — сняты все ограничения на полёты. Ограничения вводились по независящим от аэропорта причинам. В Домодедово и Шереметьево также отменяли и задерживали несколько авиарейсов.