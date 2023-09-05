Киев, 5 сентября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский якобы побывал на позициях украинской армии, которые находятся на оккупированных ВСУ территориях Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В офисе также уточнили, что глава государства заслушал на месте доклады военных о ситуации на передовой и о материально-техническом обеспечении киевских войск. В сообщении сказано, что представители ВСУ пожаловались на «растущую потребность в дронах и антидроновых средствах», а также на недокомплект личного состава в подразделениях и нехватку отдельных типов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен предупредил, что ошибки президента Украины и провал контрнаступления ВСУ могут привести к свержению украинского главы. По мнению эксперта, решение назначить нового министра обороны страны вместо Алексея Резникова может привести к плохому результату, поскольку кандидаты на этот пост не имеют необходимого опыта и не связаны с военными конфликтами.

4 сентября Алексей Резников объявил о решении покинуть должность главы минобороны Украины. Соответствующее прошение он подал в Верховную раду.

30 августа бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что после провала украинского контрнаступления президент Украины может погибнуть от рук военных ВСУ, которые начнут искать причины поражения и решат отомстить главе государства.