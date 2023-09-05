Вашингтон, 5 сентября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Вопрос журналистов об утверждениях СМИ о якобы возможной встрече российского лидера Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном проигнорировал президент США Джозеф Байден. Об этом 4 сентября говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Отмечается, что американский лидер, проходя по Южной лужайке Белого дома, на вопросы, которые выкрикивали журналисты президентского пула касательно возможной встречи Ким Чен Ына и Путина, ответил лишь улыбкой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и других стран, лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию. Утверждается, что лидер Северной Кореи может встретиться во Владивостоке с президентом РФ в середине месяца.

По данным источников издания, поездка северокорейского главы может быть связана с обсуждением возможности поставок вооружений российской стороне, а также вопросов, касающихся других сторон военного сотрудничества двух стран.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что Россия и Северная Корея обсуждают возможность проведения в будущем совместных военных учений. Он отметил, что такая возможность уже обсуждалась.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из Вашингтона о том, что лидеры России и КНДР якобы обменялись письмами, заявил, что Москва и Пхеньян поддерживают взаимоуважительные отношения, они будут развиваться на разных уровнях.