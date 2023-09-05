Вена, 5 сентября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Австрия пока не может отказаться от закупок российского газа, несмотря на то, что для Вены использование этого сырья «неприятно с моральной точки зрения», заявил в интервью телеканалу ORF австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он подчеркнул, что «приоритетом номер один» для страны является безопасность энергоснабжения. По словам Нехаммера, если указанная система даст сбой, то начнутся проблемы в производственном секторе и в сфере передачи энергии домохозяйствам.

Канцлер отметил, что Австрия ещё в прошлом году стала уменьшать зависимость от газа из России. Он уточнил, что Вена занимается расширением поставок голубого топлива через Германию и Италию для перехода на новые источники снабжения.

Нехаммер также напомнил, что австрийский нефтегазовый концерн OMV имеет контракты с российской компанией «Газпром» и срок действия ряда таких соглашений заканчивается только в 2040 году. Глава правительства пояснил, что одностороннее расторжение указанных документов привело Австрию к огромным издержкам. Канцлер добавил, что «сжигать где-то газ» также было бы контрпродуктивно.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава МИД Австрии Александр Шалленберг выразил мнение, что Россия всегда будет крупнейшим соседом Европы и при этом очень важным партнером для европейских стран. Он не исключил, что связи европейских государств с Россией будут ослабевать, но не одномоментно.

11 июня посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что сотрудничество Москвы и Вены замедлилось из-за санкций но пока остаётся на значительном уровне. Он указал на то, что Россия занимает шестое место по объёму торгового оборота в австрийской экономике.

1 июля депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Роман Хайдер раскритиковал слова министра энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, заявившей о «ненадёжности» варианта получения российского газа. Парламентарий обвинил главу ведомства в «зацикленности на зелёной сделке». Хайдер также полагает, что Гевесслер, позволяя себе такие высказывания, пытается ограничить поток газа из России в Австрию, но не понимает, как это сделать.