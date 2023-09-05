Канцлер Австрии оценил необходимость для страны в газе из России
Канцлер Нехаммер: Австрия не имеет возможности отказаться от газа из России
Вена, 5 сентября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Австрия пока не может отказаться от закупок российского газа, несмотря на то, что для Вены использование этого сырья «неприятно с моральной точки зрения», заявил в интервью телеканалу ORF австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Он подчеркнул, что «приоритетом номер один» для страны является безопасность энергоснабжения. По словам Нехаммера, если указанная система даст сбой, то начнутся проблемы в производственном секторе и в сфере передачи энергии домохозяйствам.
Канцлер отметил, что Австрия ещё в прошлом году стала уменьшать зависимость от газа из России. Он уточнил, что Вена занимается расширением поставок голубого топлива через Германию и Италию для перехода на новые источники снабжения.
Нехаммер также напомнил, что австрийский нефтегазовый концерн OMV имеет контракты с российской компанией «Газпром» и срок действия ряда таких соглашений заканчивается только в 2040 году. Глава правительства пояснил, что одностороннее расторжение указанных документов привело Австрию к огромным издержкам. Канцлер добавил, что «сжигать где-то газ» также было бы контрпродуктивно.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава МИД Австрии Александр Шалленберг выразил мнение, что Россия всегда будет крупнейшим соседом Европы и при этом очень важным партнером для европейских стран. Он не исключил, что связи европейских государств с Россией будут ослабевать, но не одномоментно.
11 июня посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что сотрудничество Москвы и Вены замедлилось из-за санкций но пока остаётся на значительном уровне. Он указал на то, что Россия занимает шестое место по объёму торгового оборота в австрийской экономике.
1 июля депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Роман Хайдер раскритиковал слова министра энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, заявившей о «ненадёжности» варианта получения российского газа. Парламентарий обвинил главу ведомства в «зацикленности на зелёной сделке». Хайдер также полагает, что Гевесслер, позволяя себе такие высказывания, пытается ограничить поток газа из России в Австрию, но не понимает, как это сделать.