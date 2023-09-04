Анкара, 5 сентября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 сентября проведёт заседание правительства, в рамках которого будет дана оценка итогам переговоров Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Об этом во вторник сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«На 5 сентября запланировано заседание правительства. Оно пройдёт традиционно под председательством президента Эрдогана. В числе основных тем будут… итоги переговоров в Сочи», — сообщил источник.

Отмечается, что в рамках заседания правительства будут также обсуждаться предстоящие визиты президента Турции, в том числе поездка Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит G20 в Индии и в США на Генассамблею ООН.

Как передавало ИА Регнум, в ходе прошедших в Сочи переговоров президентов Турции и России была достигнута договорённость в вопросе поставок российского зерна в бедные страны. На пресс-конференции по итогам переговоров Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддержала инициативу об отправке переработанного в муку российского зерна в бедные страны.