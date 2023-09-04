Донецк, 5 сентября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении ВСУ совершили 29 обстрелов из артиллерии и РСЗО, на горловском — 4 обстрела, на ясиноватском — 3 обстрела, на светлодарском — 1 обстрел.

Под огнём украинской артиллерии оказались Донецк, Ясиноватая, Ясиноватский район, Мироновский, Горловка и Макеевка.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что два человека погибли в результате обстрела посёлка Мироновский со стороны Вооружённых сил Украины. Отмечается, что также ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе и два ребёнка.